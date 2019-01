DELFI MONTE CARLOS | Rehvikaos, kus ka Tänak oli osaline

Jaan Martinson Gap RUS

Monte Carlo ralli 2019 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Monte Carlo ralli reedese esimese kiiruskatse ärajätmine põhjustas rehvikaose. Paljud võidusõitjad olid kaasa võtnud naastrehvid just esimese katse jäiste olude jaoks, ent kui see ära jäi, tuli teel järgmisele katsele naaste võimalikult palju kulutada, mistap anti ülesõidul gaasi. Paraku see ei päästnud.