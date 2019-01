DELFI MONTE CARLOS | Ott Tänak suurest napikast: see ei olnud üldse mõnus tunne

Tänak võitis mõlemad laupäeva hommikused katsed ning ei ole ühtäkki ka esikolmikukohast enam väga kaugel.

"Kõik on hästi. Üldiselt on olud natuke stabiilsemad kui eile, aga midagi lihtsat ikkagi ei ole. Autoga on hästi, tegime eile õhtul väikeseid muudatusi ja nüüd on asi pisut parem," sõnas eestlane.

"Lihtsaid katseid pole ma veel siin näinud. Kui testikatse ehk välja arvata."

Laupäeva teisel katsel oli Tänakul korra ka väga ohtlik hetk, kui ta suurel kiirusel peaaegu teelt välja kaldus. "Esimesel katsel sõitsin ka aeglase kiiruse pealt korra küljega vastu seina, aga see oli tõesti moment, kiirus oli suur ja olin juba vaat et üle ääre. See ei olnud üldse hea hetk, seda ei saanud seda üldse nautida," muigas Tänak.

Sébastien Loebiga on Tänaku vahe 35 sekundit, Jari-Matti Latvala on 39,7 sekundi kaugusel. "Vahe eespool olijatega on suur ja ma ei oska öelda, kas neid on võimalus püüda. Teeme oma tööd nii hästi kui oskame. Igal katsel on võimalus vahet vähendada, aga asjad ei ole meie kätes."