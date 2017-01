Monte Carlo ralli viimasel päeval närvikõdi pakkunud Ott Tänak pühendas hooaja avaetapi kolmanda koha täna mulda sängitatud Lembitu Kuusele.

Tänaku Fordi mootor hakkas tõrkuma juba tänasel esimesel katsel. Koos kaardilugeja Martin Järveojaga üritasid nad enne järgmist katset masinat putitada ning jäid seetõttu starti viis minutit hiljaks. Trahvisekundid kukutasid eestlase kolmandaks. Eelviimane katse jäeti meie meeste õnneks ära ning viimase katse võimsa teise poolega õnnestus poodiumikoht siiski säilitada.

"Kaks minutit enne viimase katse starti kuulsime, et tipust alla tulles hakkab lund sadama. See andis lootust, sest olime kahe slicki kõrvale alla pannud kaks talverehvi. Ülesmäge autol võimsust polnud, seega tuli alla tulles üritada," ütles Tänak Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Eks ta olnud vastutahmist ohtlik pingutus, aga ära tegime. Ärevaid hetki oli, kasvõi see finišikurv," kommenteeris ta külglibisemisega üle finišijoone kihutamist.

"Finišis oli hea tunne, et suutsime poodiumikohta hoida. Arvan, et Kuuse Lembit meid sealt ülevalt veidi aitas. Olgu see kolmas koht pühendus Lempsile, suurepärasele ajakirjanikule."