DELFI MONTE CARLOS | Ott Tänak: hommikune ring oli päris keeruline, teine ring juba palju lahedam

Monte Carlo rallil teist kohta hoidev Ott Tänak enda sõnul liidri Sébastien Ogier' püüdmise peale liialt ei mõtle.

"Ausalt öeldes me väga sellele ei mõtle, üritame oma tempot hoida," rääkis Tänak ralliraadiole.

"Esimene [hommikune] ring oli päris keeruline sõita, teine ring oli juba täitsa okei ja nüüd oli palju lahedam. Midagi erilist me ei üritanud, sõidame oma rütmis. Tunne autos on hea, ei saa kurta."

"Me ei võta riske. Head ajad tulevad siis, kui autot on mugav juhtida ja olud on normaalsed."

Tänane viimane katse saab Eesti aja järgi alguse pisut pärast kella viit.