DELFI MONTE CARLOS | Martin Järveoja selgitas, miks nad Tänakuga põllule sõitsid

Eesti rallisõbrad elasid Ott Tänaku ja Martin Järveoja sõitu jälgides täna üle väikese ehmatuse, kui Eesti ekipaaž sarnaselt Thierry Neuville'ile ja Kris Meeke'ile ühel katsel põllule "ekskursiooni tegema" läks.

"Sõitsime põllule, sest vesi sulas täpselt tee peale ja tekkis vesiliug," rääkis Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja.

"Ega me ise tagasi hoiagi, olud sunnivad. Ogier'l on piisav edu, tema kontrollib sündmusi."

Eestlased on küll ralli liidriga viimastel katsetel tublisti vahet vähendanud, kuid kui head olud jätkuvad, ei ole see vahe ilmselt puhta sõiduga tagasi tehtav.

"Rallit on sõita veel küll, aga 39 sekundit on heades oludes terve igavik," nentis Järveoja.