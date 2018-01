DELFI MONTE CARLOS | Martin Järveoja: ipponit ehk võitu loodame Rootsis

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja jäi mõistagi Monte Carlo rallil saadud teise kohaga äärmiselt rahule ning andis mõista, et kolme nädala pärast Rootsis minnakse juba võitu jahtima.

Toyota meeskonna jaapanlased, tundes Martin Järveoja judotausta, küsisid, kas Ott Tänaku väljasõidetud teine koht oli ippon.

"Ei," vastas Järveoja. "Ipponit ehk võitu loodame ehk Rootsis."

Laupäeva õhtul magama minnes arvasid Järveoja ja Tänak, et ralli viimane päev tuleb rahulikum - lihtne pole Monte Carlos kunagi -, aga käks teisiti, selgitas Järveoja. "Hommikul sai kõvasti pead murtud, kuidas sõita. Esimesel katsel oli kiilasjää, järgmisel katsel oli aga juba vaja slikkrehve. See näitas ära, kui keeruline Monte Carlo ralli on."

Mõistagi jäi Järveoja teise kohaga rahule. "Testid olid head, aga me ei teadnud, milline on meie kiirus võrreldes teistega. Selgus, et kõik positiivne kandus rallile üle."

Järveoja lõpetas jutajamise äärmiselt optimistliku sõnumiga: "Rootsi ralli testides ehk lumel oli auto veelgi parem."