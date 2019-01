Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen selgitas, et igal tiimil on oma veljed. „Meil on ka tugevdatud variant, mida kasutame Saksamaa rallil, aga Monte Carlos pole velgedega probleeme olnud,” sõnas ta. „Mul puudub info, mis Meeke’il juhtus. Näib, et kuna lumi on tee äärtest ära sulanud, siis lõigatakse kurve väga jõuliselt. Mõtleme. Äkki tuleks siingi tugevdatud velgi kasutada.”

Mäkinenil puudus ka täpne teave, mis Tänakul juhtus: „Tundub, et tema rehv purunes kurvi lõigates vastu tee betoonäärt.”