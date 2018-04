DELFI KORSIKAL | Tommi Mäkinen avapäeva lõpus: testide põhjal ootasime rallist enamat

Toyota rallitiimi pealikul Tommi Mäkinenil oli edukate testisõitude järel Korsika ralliks suuremad ootused. Delfi rääkis soomlasega reede õhtul, mil Tänak hoidis üldarvestuses neljandat, Esapekka Lappi viiendat ja Jari-Matti Latvala kaheksandat kohta.

Kas olete senise ralli käiguga rahul?

Ma pole täiesti löödud ega ka absoluutselt õnnelik. Olud on siin keerulisemad kui ootasime. Veidi libe ja mudane, kurvide lõikamiste tõttu tuleb rajale ka kruusa. Sardiinias korraldatud testidel Korsika ralliks oli auto väga hea. Tahtsime enamat, aga läksime vastupidise suunas. Valmistasime ette auto justkui kuivale ringrajale, aga asi ei toiminud. Muutsime ralli käigus seadistuses üht-teist. Käisin reede pärastlõunal vaatamas katse kordusläbimisi ja tundus, et kõik läheb paremuse poole. Tean, et Korsika ralli on väga-väga keeruline. Kui sul pole 100% enesekindlust, siis kaotad kohe palju aega. Oskan seda omast kogemusest rääkida.

Ott edestab Esapekkat ja Jari-Mattit palju, kas see üllatav?

See ajakaotus tuli pikkadelt katsetelt, Ott oli seal tugevam. Vaatame, kes rallit juhib – Sebastien Ogier. Ta on asfaldispetsialist. Kris Meeke on ka alati asfaldil väga kiire olnud. Thierry Neuville’il on mingid mured autoga, ta on minu jaoks suur pettumus, sest mees peaks neis oludes väga kiire olema.

Kuidas valmistute kruusahooajaks?