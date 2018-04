Korsika ralli järgsel pressikonverentsil teatas Ott Tänak alustuseks, et on teise koha üle üsna õnnelik. Küsimusele, kas tõesti kõigest üsna, mõtles Tänak ümber: „Hea küll, olen õnnelik.”

Delfile ütles Tänak, et tegelikult on ta teise kohaga väga-väga rahul. „Korsika on minu jaoks kõige keerulisem ralli ja ma poleks tegelikult uskunud, et suudan nii kõrgele tõusta.”

Tänk tunnistas, et ta ei sõitnud Korsikal võidu, vaid oma tempos. „Paari kiiruskatse lõpus ründasime, kui oli õige aeg.”