DELFI KORSIKAL: Tänak kaardilugeja Järveojast: eks see on tema tervisele kasulik, kui ta kõik kurvid õigel ajal ette kannab

Korsika MM-rallil esimese kahe katse järel neljandat kohta hoidev Ott Tänak jäi ka kaardilugeja Martin Järveoja tööga rahule.

Järveoja võistleb Korsika MM-rallil esmakordselt. "Eks see ole ka Martini tervisele kasulik, kui ta kõik kurvid mulle õigel hetkel ette kannab,“ muigas Tänak.

„Tänaku jutt kõlab loogiliselt ja eks tema tervis kannataks kah, kui ma hakkama ei saaks. Aga kui katsete finišisse jõudsime, järelikult sain hakkama ja kurvide ettekandmisega hiljaks ei jäänud,“ sõnas Järveoja. „Mind visati vette, et kas ujun välja või upun.“

Järveoja sõnul on Korsika ralli kaardilugejale suisa nauditav. „Mõistgi pean ma veel kõvasti arenema. Kuni pole esimene, on veel parandamisruumi. Kõik kulgeb, koht on hea ja poodiumgi pole kaugel."