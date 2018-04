DELFI KORSIKAL | Tänak jäi kohustuslikku kontrollpunkti kolm minutit hiljaks. Järveoja: see oli täielik korraldajate totrus!

Ott Tänak jäi Korsika rallil pärast viimast reedest kiiruskatset ühte kontrollpunkti kolm minutit hiljaks, sest pidi sõitma läbi saare ühe suurema linna Bastia keskuse.

Pärast viimast kiiruskatset suunati kõik sõitjad Bastia kesklinna nn autogrammitunnile, kus nad pidid ära märkima ajakaardi, pisut seal seisma ja alles pärast seda ralliparki sõitma.

"Tööpäeval kell viis ajada kõik ralliautod tipptunni ajal kesklinna, kus kogu kohalik mass niikuinii koos on - see on korraldajate täielik totrus," põrutas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, kes avaldas, et ajakaristust Eesti ekipaaž siiski saada ei tohiks.

"Korraldajad õigustasid, et rahvas tahab ralliautosid näha. Karistust me ilmselt ei saa: juba siis, kui oli sissesõiduni veel tulla, anti teada, et ärge liikluseeskirju rikkuge, me teile karistust ei määra."

Lisaks Tänakule jäid hiljaks paljud teisedki tipud, kaasa arvatud näiteks Jari-Matti Latvala.