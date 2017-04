DELFI KORSIKAL: Tänak ja Järveoja lähevad pühapäevasel punktikatsel ründama

Korsika MM-ralli kolmandal kiiruskatsel teelt välja sõitnud ning seetõttu kõrgest mängust kaugele jäänud Ott Tänak ja Martin Järveoja plaanivad tegusid teha ralli kõige viimasel pingutusel, pühapäevasel punktikatsel.

Tänak vestles hooldusalasse tulles inseneridega pikalt, kirjeldades, mida tuleks auto juures parandada.

„Hommikune probleem lahendati ära, kuid auto on ikka alajuhitav. Kogu ralli on olnud,“ selgitas Tänak. „See mõjub esirehvidele just pikematel katsetel. Lühikestel pole mure nii suur.“

Päeva kiiruskatsete kordusläbimisel andis Tänak endast parima, rahulikult ei võtnud. Pühapäeval üritatakse punktikatsel mõned punktid teenida.

„Alates väljasõidust on punktikatse meie ainus tõsine eesmärk,“ sõnas kaardilugeja Martin Järveoja. „Mõne punkti võiks ju saada, aga raskeks läheb, sest tahtjaid on teisigi.“