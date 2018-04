DELFI KORSIKAL | Pettunud Latvala: ma ei püsi tiimikaaslaste tempos

Veel mullu Toyota meeskonna esinumber olnud Jari-Matti Latvala on pettunuim mees Korsika rallipargis, jagades intervjuusid sunnitud naeratuse saatel.

„Väga raske on selle autoga sõita, kogu aeg on probleemid – viimati lukustusid tagapidurid ja see häiris mind kõvasti,” tunnistas kaheksandal kohal paiknev Latvala. Teised Toyota sõitjad – Ott Tänak ja Esapekka Lappi – on neljas-viies.

„Mulle meeldib kihutada asfaldil, mullu olin Korsikal neljas, nüüd ei püsi isegi tiimikaaslaste tempos,” kurtis Latvala. „Ma pole nii kiire kui peaks.”

Põhjus peitub selles, et Latvala ei suuda leida õiget seadistust. Nii Tänak kui Lappi suutsid autod laupäevaks üsna täiuslikuks kruttida, Latvala mitte. „Meil on kõigil erinevad seadistused, minu oma ei toimi,” ohkas Latvala.