DELFI KORSIKAL | Päevakommentaar: kas Tänakul on üks käik veel varuks?

Tegelikult pole Toyota kõige hullemas olukorras. Nagu meeskonna boss Tommi Mäkinen kuulutas, on Hyundai aeglus talle tõsine üllatus. „Nad on millegagi täiesti puusse pannud,” arvas Mäkinen.

Tõsi. Thierry Neuville pani mullu Korsikal Sebastien Ogierile minutiga, ja Dani Sordo jäi viiekordsest maailmameistrist maha vaid 1,3 sekundit. Tänavu on seis vastupidine – Hyundai ei liigu, nagu peaks. Ei ole ju võidusõitjad aastaga aeglasemaks jäänud.

On, kuidas on, aga lõplikult pannakse asjad paika siiski pühapäeval ning suure tõenäosusega päeva esimesel, 55-kilomeetrisel kiiruskatsel.

Üks on selge: nii Esapekka Lappi – kuratlikult kiire elu esimesel Korsika rallil – ja Neuville (kesise auto tõttu) andsid laupäeva pärastlõunal maksimumi. Aga Tänak? Äkki jäi tal üks käik veel varuks?

Lõpetuseks: Kris Meeke’ist on kahju. Kolmanda koha võinuks ta ju saada.