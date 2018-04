DELFI KORSIKAL | Ott Tänak testikatse kohta: masinat võistlustingimusteks seadistada ei saanud

Korsika MM-ralli testikatsel kaheksandat aega näidanud Ott Tänak (Toyota) ütles, et kuna tänased olud olid väga märjad ja mudased, võistlustingimusteks neil masinat seadistada ei õnnestunud.

Tänak tunnistas, et ei hakanud testikatsel hullu panema, sest tee oli märg ja libe. "Rada on väga mudane ja asfalti pole õieti nähagi, seega ei saanud võistlustingimusteks masinat häälestada. Saime aga kogemusi selleks juhuks, kui ralli ajal peaks sadama hakkama. Üldiselt on aga masin konkurentsivõimeline," sõnas Tänak Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kaardilugeja Martin Järveoja ütles, et enne testikatse kolmandat läbimist muudeti pisut seadistust, kuid suurt abi sellest polnud: "Tingimused on erinevad neist, mis rallil peaks olema. Praegu on tee märg ja libe, järgmistel päevadel kuiv."

Testikatse kiireima aja sai Kris Meeke Citroenil. Tänak kaotas talle 7,7 sekundiga.