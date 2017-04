DELFI KORSIKAL: Ott Tänak: sõiduviga oli tehtud, kuid teinekord suudad jamast välja tulla

Korsika MM-ralli kolmandal kiiruskatsel teelt välja sõitnud Ott Tänak (M-Sport) jätkab võistlemist homme superralli-süsteemis.

Eestlase auto on õnneks täiesti terve - vaid tagaossa tekkis mõni kriimustus -, ka avariipaigast sai ta ise ralliparki sõita.

"Oli pikk Korsikale tüüpiline kurv, mille lõpus oli asfaldil kruusa rohkem kui ootasin. Pidamine kadus. Vajusime kraavi. Tee oli kitsas, päästa olukorda ei saanud. Sõiduviga oli tehtud, kuid teinekord suudad jamast välja tulla. Seekord ei õnnestunud, piiri peal kõikusime – siia või sinna. Kahjuks sinna," sõnas 29-aastane Tänak.

"Tühi tunne on. Kulutasin kõvasti energiat, et lõpuks Korsikal hea tulemus kirja saada. Kõik toimis. Saime pärast katsete esimest läbimist autogi paremaks seadistatud. Kõik sujus. Lisasime hoogu juurde, enesekindlust oli ja siis juhtus. Aga selline on elu, teinekord karm," lisas ta.

Suurt kala Tänakul enam püüda võimalik pole, kuid pühapäeval jagatakse punktikatsel punkte ja neid proovib ta hankida.

Kokkuvõte ralli avapäevast: