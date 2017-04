DELFI KORSIKAL: Ott Tänak: saime siit rallilt väga palju õppetunde

Korsika MM-ralli reedese katkestamise tõttu superralli süsteemis lõpetanud Ott Tänak polnud viimasel päeval masinaga sugugi rahul.

"Saime siit rallilt väga palju õppetunde. Peamine õppetund on see, et tööd on meeletult teha. Konkurendid on väga kiired. Kui juba Sebastien Ogieril on Fordiga keeruline asfaltil sõita, siis tuleb järelikult midagi välja mõelda," rääkis Tänak ralli finišis Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Proovisime täna teha palju asju, et auto paremini sõidetavaks muuta, kuid ei õnnestunud. Selle autoga ma väga enesekindel pole, aga enesekindlusest sõltub väga palju."

Tänak lõpetas Korsika ralli 11. kohal. Punktikatsel jäi Tänak 0,1 sekundiga Thierry Neuville'i selja taha kuuendaks ehk jäi esimesena punktita.