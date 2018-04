DELFI KORSIKAL | Martin Järveoja selgitas, mis Tänakule esimeste katsete ajal pisut probleeme valmistas

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sõnul ei ole Korsika ralli liidril Sébastien Ogier'l katsete teise läbimise ajal enam nii suurt eelist kui varem.

"Rada oli esimese katse ajal päris must, Ogier sai sellega korraliku eelise," rääkis Järveoja. "Samas näitas Loeb, et ka taganttulijad saavad kiiresti sõita. Oma mehi, kes meie pundis on, neid me ikkagi edestasime," viitas Järveoja Kris Meeke'ile ja Thierry Neuville'ile.

"Teine katse näitas, et autot on vaja veidi seadistada, eelkõige keskdiferentsiaali, et oleks mugavam sõita. Probleeme oli ka veega, teed on küllaltki vett täis ja see jahutab pidurid maha. Siis läheb aega, enne kui pidurid õige temperatuuri tagasi saavad. Ka see tekitab sõitjale ebamugavust."

Tänak ise avaldas lootust, et Ogier'l enam katsete teise läbimise ajal nii suurt eelist ei ole. "Suures pildis ei olnud midagi hullu, aga autot on vaja seadistada. Me teame, mis suunas ja kuidas seda teha. Hoolduspausi ajal peaks asjad korda saama. Tähtis on auto balanssi saada. Pärastlõunastel katsetel Ogier'l enam nii suurt eelist ei ole, aga ta on ikkagi väga kiire."