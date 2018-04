DELFI KORSIKAL | Korsika päevakommentaar: üllatusteta, Ogier juhib, Toyotal probleemid

Korsika ralli avapäev suuri üllatusi ei pakkunud ja asjatundjad võinuks kihlvedudega rikkaks saada.

Ei ole mingi üllatus, et viiekordne maailmameister Sebastien Ogier esimesest kiiruskatsest alates liidriohjad haaras. Ta kihutas puhtal rajal, parimates tingimustes – mis nii viga.

Arvata võis sedagi, et Kris Meeke, Thierry Neuville ja Ott Tänak on üsna võrdsed ja üsna kiired, kui Ogier’ga võrrelda. Neuville, muide, kuulutas päeva lõpus, et Ogier on liiga kõva, et teda alistada.

Äkki oli Sebastien Loebi kraavisõit ootamatu? Rallipargis noogutas nii mõnigi spetsialist kõiketedvalt – vanameistri oskused on siiski sedavõrd roostes, et kui omal ajal kukkus ta noateral kõndides (ehk piiri peal sõites) õigele poole, siis nüüd enam mitte. Ta ei olevat tunnetanud autot piisavalt, räägiti.