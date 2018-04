DELFI KORSIKAL | Järveoja: Korsika kurvid hakkavad ajudele

Ott Tänak ja Martin Järveoja Korsika rallil. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA, AFP/Scanpix

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tõdes, et nii pikad ja kurvilised Korsika kiiruskatsed kah pole, et rajalegend kaustikusse ära ei mahuks: „Kaustikus on 100 lehekülge, pikim, 55-kilomeetrine katse võttis neist endale 65.”