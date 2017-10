DELFI KATALOONIAS | Tänakul on tõsised probleemid: "Paremaks asi kindlasti ei lähe"

Ott Tänak saabus Kataloonia ralli teise päeva hoolduspausile murettekitava teatega: mehaanikud peavad pärastlõunasteks katseteks panema autole kruusale mõeldud käigukasti.

Päeva kolmanda kiiruskatse finišijoonel hakkas käigukast tegema imelikku häält. Auto liikus kenasti, kuid Ott Tänak koos mehhaanikutega leidis, et igaks juhuks tuleb käigukast ära vahetada enne, kui see katki läheb.

Probleem on aga selles, et igale rallile on lubatud kaks käigukasti ja kuna Kataloonias sõidetakse kruusal ja asfaldil, on üks ühe ja teine teise pinnase jaoks.

Kahe käigukasti vahe on Tänaku sõnul väga suur: "Erinevad diferentsiaalid ja ülekanded.... Paremaks asi kindlasti ei lähe. Eks vaatame, mis saab."

Asfaldi käigukasti ilmselt pühapäevaks remontida ei saa, sest seda ei tohi avada. "Korke võib eest võtta ja sisse vaadata, kuid viga tundub olevat mehhaaniline."

Päeva esimese kiiruskatsega Tänak rahule ei jäänud, sest auto polnud balansis. "Muutsime seadistust päris palju ja saime tasakaalu enam-vähem paika," sõnas Tänak.

Üldseis pärast 9. katset: 1. Meeke 1:42.48,2, 2. Tänak +13,5, 3. Ogier +13,8, 4. Sordo +14,6, 5. Mikkelsen +20,8, 6. Hänninen +27,6, 7. Östberg +46,6, 8. Neuville +53,1, 9. Lappi +1.17,5, 10. Lefebvre +1.30,2.