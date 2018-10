DELFI KATALOONIAS | Tänak tõdes, et eksimisruumi tal pole

Positsioon MM-tiitli jahtimiseks pole parim, tunnistas Thierry Neuville’i ja Sebastien Ogier’ järel kolmandal kohal asuv Tänak. „Ent vastased on löögiulatuses. Usun, et kõik on võimalik,” lisas ta.

Selleks, et unistus täituks, tuleb sõita kaks perfektset rallit – Kataloonias ja Austraalias, kinnitas Tänak: „Vigu teha ei tohi.”

Neuville andis teada, et pingeid tal pole, kuigi suur võitlus seisab ees. Küsimusele, kas ta loodab juba Kataloonias MM-tiitli kindlustada, vastas belglane: „See pole lihtne, sest teised peavad eksima, kuid võimalik.”

Ogier’l seevastu on pinged peal. „Alati on, ja kui võitlus käib tiitli nimel, siis seda suuremad. Aga pinged peavadki olema, sest nii saan endast parima anda.”