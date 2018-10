DELFI KATALOONIAS | Tänak: laupäeval algab täiesti uus ralli

"Laupäeval algab täiesti uus ralli, sõidame asfaldil ja vihmas. Samas ma arvan, et tingimused on kõigile võrdsed ja rehvivalikuga pole probleemi. Kataloonia ralli on selline, kus liiga palju kurve ei lõigata. Vaid teatud rajalõigud võivad saada väga mudaseks. Pärast homset jääb veel üks päev sõita, kus saab korrektiive teha," sõnas Tänak.

Tänase päevaga jäi eestlane väga rahule. "Oli hea päev. Pärastlõuna alguses oli tunne väga hea ja enesekindel. Aga siis juhtus teise katse keskel midagi, ma ei teagi täpselt mis. Ometi jäi auto sõidetavaks ja saime päris hea tulemuse."

"Lisaks Ogier`le peame homme võitlema ka Sordo ja Loebiga ning ka Neuville`il on hea stardipositsioon. Hommikust algab tõsine võitlus," lisas Tänak.