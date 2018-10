DELFI KATALOONIAS | Rallipäeva kommentaar: kas vihm paiskab kaardid segi?

Liidrina kihutav Ott Tänak kuulutas lõunapausil, et pole vahet, millisel kohal oled keset rallit, tähtis on järjestus finišis. Aga ikkagi tuleb öelda, et seni läheb hästi, sest meie mehe konkurendid jäävad maha – Thierry Neuville on üheksas (+59,7) ja Sébastien Ogier seitsmes (+39,4).

Võib arvata, et teisel ja neljandal kohal paiknevad Dani Sordo (+26,8) ja Sebastien Loeb (+30,2) asuvad tigedasse heitlusse esikoha nimel (kuigi asfaldil, nii Korsika ja Saksamaa enne katkestamist, jäi Sordo Tänakule alla) ning huvitav, kui kõrgele kerkib Ogier, aga...

Ühesõnaga, laupäeval sekkub mängu vihm. Norralaste ilmaportaal ütleb, et Salous, mille ümbruses võidukihutamine käib, hakkab tibama kohaliku aja järgi umbes kell üheksa. Esimene kiiruskatse stardib pool tundi varem. Ent kas tibab või sajab? Ja kus? Ja millal täpselt veekraanid valla pääsevad? Kas ralli kujuneb ilmaennustajate lahinguks?

Igatahes põnevaks kisub. Õnneks on Tänakul rivaalidega võrreldes pisut lõtku sees, suruma ja riskima peavad Ogier ja Neuville.