DELFI KATALOONIAS | Päevakommentaar: ühe õnnetus on Ogier' õnn

Nii Thierry Neuville kui Sebastien Ogier kuulutasid, et neil on rehvi lõhkunud ja suurest mängust pudenenud Ott Tänakust väga kahju, kuid mõnema näol helkis samal ajal õrn naeratus. Ogier ei jätnud mainimata, et nüüd on üks konkurent vähem ja tiitli saatuse otsustavad nemad Neuville’iga.

Kui õnnejumalanna eksisteerib, siis on ta Ogier’ga suur sõber. Walesi ralli esimese päeva lõpus asus prantslane viiendal kohal ja ta seis oli hapu. Aga siis hakkas ees juhtuma ja kuni lõpuni ehk Tänaku auto põhjaplaadi purunemise ja katkestamiseni välja. Ogier pritsis pjedestaalil võidušampanjat.

Kataloonias taas. Esimese päeva lõpus seitsmes, teise järel heitlemas võidu nimel just seetõttu, et Tänak rehvi lõhkus. Muidu poleks teisest kohast kõrgemat loota.

Kui Tänakul neid kahte ebaõnnestumist poleks olnud... Aga nagu kõik rallimehed ütlevad: see on ralli. Paraku Ogier’ puhul see ütlus millegipärast väga ei kehti, tema võib kerkida meie mehe arvelt kuuendat korda maailmameistriks.