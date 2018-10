DELFI KATALOONIAS | Ott Tänak: siin on mul esmane eesmärk edestada kahte meest

Tänak tõdes, et Kataloonias on üks suur eesmärk ja selleks on MM-sarja kahe esimese ehk Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogier'i edestamine.

„Olin Walesis, jah, väga emotsionaalne, aga mis olnud, see olnud,” tunnistas Tänak. „Siin on mul esmane eesmärk edestada kahte meest – Neuville’i ja Ogier’d. Kui see õnnestub, hoian võimalusi elus ning MM-tiitli saatus selgub Austraalias.”

Tänaku sõnul läks ettevalmistus Kataloonia ralliks täkkesse: „Tegime väga hea testipäeva kruusal ning mul on võimalused siin võita või vähemalt kõrge koha eest võidelda. Aga muidugi ma ei tea, mis juhtuma hakkab,” rääkis Tänak vägagi enesekindlal toonil.

Kaks etappi enne hooaja lõppu on Neuville 189 punktiga MM-sarja liider. Teine on Ogier 182-ga ja kolmas Tänak 168-ga.