DELFI KATALOONIAS | Neuville’il ja Ogier’l pärastlõunal lihtsamaks ei lähe

Jaan Martinson sporditoimetuse reporter RUS 1

Sebastien Ogier Kataloonias Foto: Imago/PanoramiC/Scanpix

Võiks arvata, et esimese ja teisena startinud MM-sarja kahel paremal on pärastlõunal lihtsam Kataloonia kruusal kihutada, sest nad ei pea mängima teehöövlit. Päris nii see siiski pole.