DELFI KATALOONIAS | Martin Järveoja: rehv lekkis kolmandal katsel tasapisi tühjaks

Ott Tänak hoiab Kataloonia rallil kolme esimese kiiruskatse järel kolmandat kohta. Avakatse eestlane võitis, teisel oli teine ja kolmandal kuues. Kokkuvõttes hoiab Tänak neljandat positsiooni.

Tänaku ja Martin Järveoja senine ärevaim moment oli kolmanda katse teine pool, kui jõuti kruusateelt asfaltile. Mehed kartsid, et rehv on puru, kuid õnneks tähendas hoiatustuli vaid väikest leket.

"Väga korralik hommik. Kartsime hullemat, aga auto töötas hästi ja lõpetasime kolm esimest katset normaalsel kohal," rääkis Tänak ajakirjanikele meediaalas.

"Rehvivalik - kaks pehmet, kaks kõva - oli õige. Päeva teiseks pooleks muudame auto seadistust ja läheme rajale nelja kõva rehviga, et pidamist juurde saada."

Tänak ootab põnevusega juba katsete kordusläbimisi: "Pärastlõunased katsed on huvitavad, vaatame, mis seal juhtuma hakkab. Samas oli hommik olulisem, seal ei tohtinud eksida ega palju aega kaotada."

Järveoja: "Viimase katse asfaldilõigul teatas näidik, et rehv on purunenud. Mingit märki rehvil polnud, aga see lekkis tasapisi tühjaks. Kurvides oli keeruline autot pöörata, käsipiduriga tuli palju kaasa aidata. Kruusal tühjaks jooksev rehv mõjutas kiirust vähem ja võitsime mõne sekundi tagasi."

Järveoja usub, et norralaste Andreas Mikkelseni ja Mads Östbergi kaksikjuhtimine ei kesta kaua. "Järgmistel katsetel on näha, kui palju tagumised startijad eelist said. Vaatame, kas Mikkelsen ja Östberg ka päeva lõpus liidrid on," sõnas ta.