DELFI KATALOONIAS | Martin Järveoja: auto seadistus tundub hea, konkurentsivõimeline

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sai lühema hommikupooliku, kui testikatse kolmandal läbimisel istus tema asemel autosse üks sponsoreist.

„Testikatsel on säärane asi lubatud,“ sõnas Järveoja. „Katse on olnud sama viimased viis aastat ja juba pähe kulunud, Otil probleeme ei tohiks olla.“

Kahe esimese testikatse läbimisel katsetas Tänak erinevaid seadistusi ja sai kirja korraliku aja.

„Katse on pooleldi kruus, pooleldi asfalt, nagu Kataloonia ralligi,“ selgitas Järveoja. „Läbime selle kruusaseadistusega, sest sellega kannatab asfaldil sõita, teistpidi mitte. Tundub, et auto on hea, konkurentsivõimeline.“

Ralli on Järveojale tuntud. „Esmakordselt kihutasin seal enne Otti, istusin Martin Kanguri kõrval. Kui meenutasime toonaseid päevi, siis tuli muie suule – olime noored ja kogenematud, seadistusest ei teadnud midagi.“

Kanguri sõnul sujus legendi kirjutamine kenasti, aga kui hästi, selgub pühapäeval. „Ott läheb igatahes igat rallit võitma,“ kinnitas Järveoja.