DELFI KATALOONIAS | Mäkinen: vihmarehv on õrn, sellepärast puruneski

"Vihmarehv on pehme ja õrnem võrreldes kuiva ilma rehviga, mis on uskumatult tugev ja kestab hästi kurvides mahalõikeid asfaldilt,” selgitas Mäkinen. „Kurvi lõigates Tänakul juhtuski. Kahju.”

Pettunud Mäkinen arvas, et Tänaku lootused MM-tiitlile on kadunud, kui just imet ei sünni. „Midagi pole teha, see on ralli. Järgmisel aastal üritame uuesti.”

Võinuks arvata, et Mäkinen palub esikohta jahtival Jari-Matti Latvalal end tagasi hoida ja suured punktid koju tuua, sest meeskondlik tiitel on samuti oluline, kuid ei. „Ütlesin Latvalale, et anna minna. Tuhised Dani Sordost lennates mööda esikohale,” sõnas Mäkinen.