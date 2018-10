DELFI KATALOONIAS | Mäkinen: homme tuleb Tänakul põrgulik päev

"Tänaku võit ja kõrge koht ei ole kaugeltki selge, sest homme tuleb põrgulikult raske," sõnas Mäkinen esimese täispika võistluspäeva lõpus, mil Tänak oli kätte võidelnud 26,8-sekundilise edumaa Daniel Sordo ees.

"Homme on meeletu väljakutse. Päev läbi sajab vihma, kõik lõikavad kurve ja toovad sodi asfaldile. Tee on mudane ja Tänakul on kõige kehvem stardipositsioon. Aga täna oli Toyota suveräänne. Tänak sõitis suurepäraselt," rääkis Mäkinen.

Tiimijuht kahetses vaid Jari-Matti Latvala ebaõnne: "Kahju ainult, et Latvalal rehv katki läks. Muidu oleks meil kaksikjuhtimine."