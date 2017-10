DELFI KATALOONIAS | Latvala võitis tiitli, Tänak kaotas finaalis

Poolfinaalis alistas Ott Tänak pärast kaheksaringilist kihutamist Stephane Lefebre’i, teises paaris oli Jari-Matti Latvala üle Andreas Mikkelsenist.

Finaalis ei tahtnud Tänaku auto kuidagi teel püsida ja sestap tuli tal Latvalale alla vanduda. Esikolmik sai kaenlasse mängurajad.

