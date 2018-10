DELFI KATALOONIAS | Latvala avaldas põhjuse, miks tema auto rehv purunes

Latvala auto tagumine vasakpoolne rehv purunes, kui tema Toyota külg ees üle kivi libises. Sellega purunes ka osa auto tagaosast. "Otsustasn, et ei hakka rehvi vahetama, sest purunenud tagumise rehviga saab piisavalt kiiresti sõita. Edasi mõtlen ainult tiimi punktide peale, et neid võimalikult palju hankida," sõnas kurb Latvala. "Täna õhtul lähen sama tempoga sõitma."

Kui ajakirjanikud proovisid Ott Tänakult küsida, kuidas seis näitab ja kui palju ta mõtleb seisule enne Austraalia rallit, siis tõmbus Tänaku nägu muigele ja ta sõnas, et sõidetud on siiski vaid kolm katset ja Austraaliast on veel vara rääkida.

Kui esimesel kahel katsel läks Tänak vajutama, siis kolmanda katse võttis ta kindla peale. Eestlane oli pisut üllatunud, et ta liider on, aga ei osanud midagi ennustada. "Läksin lihtsalt võidu sõitma. Tulevikule mõtlemine palju kaasa ei aita. See, mis praegusel hetkel on, ei loe midagi, oluline on ralli lõpp. Pärastlõunal läheb töö edasi."