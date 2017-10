DELFI KATALOONIAS | Järveoja kirjeldab Kataloonia asfalti: kurvides on sodi palju

Ott Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja võitsid eelmise, asfaldil toimunud Saksamaa ralli, kuid tolle võidukihutamise iseloom olla täiesti erinev Kataloonia omast.

Esiteks on Kataloonia teed, millel laupäeval ja pühapäeval kulgetakse, sujuvamad sõita, mitte nagu Saksamaal, kus on sirge ja kurv, sirge ja kurv. Ka asfaldikate on Hispaanias teistsugune.

„Siin on üsna palju lõikamisi kurvides,“ selgitas Järveoja. „Stardime rajale seitsmendana, mis tähendab, et eespool kihutajad kannavad kurvides palju sodi teele. Tuleb jäljes sõita, sest sodi peal pidamist ei leia.“