DELFI KATALOONIAS | Järveoja: ei mõista, mis Hyundais toimub

Kataloonia ralli eelviimasel katsel sõitis Hyundai piloot Dani Sordo sisekurvi lõigates vastu kivi ja lõhkus auto. Samas kohas sõitis teine Hyundai mees Andreas Mikkelsen ratta alt.

Kuuldavasti näitas Sordo Citrëni piloodile, rallit juhtivale Kris Meeke’ile raja kõrvalt, et ettevaatust, hoia tee teise serva. Mikkelseni ta ei hoiatanud.

„Meile ei näidanud Sordo midagi, aga see on OK,“ rääkis Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. „Aga kui ta seal auto lõhkus, polnud Mikkelsen veel startinud, talle võinuks teada anda. Hea küll, polnud aega, Sordo proovis autot parandada. Aga hiljem võinuks Mikkelseni ikka hoiatada. Ma ei saa aru, mis Hyundais toimub, aga mind see ei häiri kah.“