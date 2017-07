DELFI JYVÄSKYLÄS | Rallisõit kui töine päev kontoris

Ott Tänak ja Martin Järveoja kerkisid Soome MM-ralli teisel päeval kolm kohta ning lähevad pühapäeval starti 7. positsioonilt, kuid erilist emotsiooni päev neis ei tekitanud.

„Isegi kui tahtmise poolest veel sooviks sõita, siis päris tunnet ikkagi peale ei tule," tunnistas Tänak. „Sõidad kindla peale, aga see tähendab, et pole õiget hoogu ja sportliku viha."

Järveoja lisas, et tase on juba selline, kus ühelegi rallile ei tulda võitlema kaheksanda koha eest. „See oli nagu töine päev kontoris," nentis ta. „Aga sellestki olukorrast tuleb võtta maksimum. Tegelikult kulges ju päev tõusvas tempos ja kiiruskatsete ajad olid täiesti arvestatavad."

Kuigi suuri apsakaid suudeti vältida, tunnistas Tänak, et päev polnud ideaalne ning teatud mõttes kimbutas teda enesekindluse nappus. Olulise detailina tõi ta siiski välja, et meeskonna punktide suhtes tehti maksimum.

Pühapäeval on eestlastel puhta sõiduga raske kohta parandada. Punktilisa võiks napsata punktikatsel. „Toyotade vastu on ka seal keeruline. Nad on väga kiired ja kindlasti läheb soomlaste vahel suureks võidusõiduks," arutles Tänak. „Vaatame mis päev toob, aga midagi erilist pole vaja üritada."

Jyväskylä ralli punktikatse on sama mis mullu. Tänak meenutas, et tal pole õnnestunud seda veel läbida. Aasta tagasi tegi ta sama kiiruskatse esmakordsel läbimisel avarii. Rajaga tutvumise põhjal, hindas ta aga seda teed näiteks laupäevaste kiiruskatsetega võrreldes lihtsamaks.

Soome MM-ralli viimase päeva eel on kolmikjuhtimine soomlaste käes. Juhib Esapekka Lappi (Toyota), kellele järgnevad Teemu Sunninen (Ford) ja Juho Hänninen (Toyota). Jari-Matti Latvala pidi aga liidrikohalt tehniliste probleemide tõttu katkestama.