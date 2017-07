DELFI JYVÄSKYLÄS | Rallimeeste ülipikk tööpäev, abiks banaanid ja energiabatoonid

Soome MM-ralli korraldajad olid organiseerinud rallimeestele ülipika tööpäeva.

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja äratuskell helises reede varahommikul 5.30. Pisut rohkem kui pool tundi hiljem sõideti juba oma ralliautoga hommikusele hooldusele ja sealt edasi esimesele kiiruskatsele. Viimaselt kiiruskatselt M-Spordi hooldusalasse jõudes, oli kell juba alustanud kümnendat õhtutundi.

„Kui oleksime päev lõpuks liidrikohal, siis väsimust ei tunneks, kuid praegu on just emotsionaalne väsimus," tunnistas Järveoja. „Kui võidu eest enam ei võitle, on eriti keeruline."

Seega oli rallimeeste puhta tööpäeva pikkuseks 15 tundi. Selle ajaga sõideti maha 641 km, neist 146 km erilist keskendumist nõudvaid kiiruskatseid. Pole kahtlust, et energia kulu on sellisel päeval meeletu.

„Meil on banaanid ja energia batoonid kaasas. Nendeta saaks energia kiiresti otsa," rääkis Järveoja. „Tegelikult suudab ka keha kohaneda - kui oled rallisõiduga aastaid tegelenud, kulub võistluse ajal energiat vähem."

Nooruses judos Eesti omavanuste tipus olnud Järveoja hinnangul võib rallimehe pikka päeva võrrelda just selle spordialaga tegeledes kogetuga. „Kui olid hea maadleja, võis päevas olla kuus matši ja kogu see asi kesta seitse tundi. Selle aja jooksul ei saanud kõhtu täis süüa, vaid energia tarbimist pidi jaotama. Sama asi on näiteks triatlonis," võrdles ta. „Ka meie hoiame lõunapausil end tagasi, sest liialt süües tekib unisus. Kerge nälg peab sees olema."

Pärast rallipäeva lõppu sõid Tänak ja Järveoja oma tiimi poolt valmistatud õhtusöögi ja läksid hotelli. „Saaks kell 23 magama, oleks hästi. Laupäeval on äratus kell kuus," märkis Järveoja.

Reede hommikul vastu kivi sõites rehvi lõhkunud ja poolteist minutit kaotanud Tänak ja Järveoja asuvad avapäeva järel 10. kohal. „Tohutult riske võttes, võiksime ehk jõuda viienda koha piirile, kuid nii ei pruugi lõpuni jõuda. Õigem on jätkata laupäeval sama tempoga," arutles Järvoja. „Päeva teises pooles olid meil kiiruskatsete ajad normaalsed. Kui aga võidu peale ei sõida, jääb grammike ikka sisse."