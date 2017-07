DELFI JYVÄSKYLÄS | Ott Tänak: usun, et leidsime võimalikest valikutest parima

Soome MM-ralli testikatsel kolmandat aega näidanud Ott Tänaku sõnul, prooviti nelja läbimise jooksul auto seadistuses erinevaid variante ning lõpuks leiti võimalikest parim.

„Eesmärk oli kõik variandid läbi proovida, usun, et hetkel leidsime võimalikest valikutest parima," lausus Tänak pärast testikatsete nelja läbimist.

Pärast teist ja kolmandat läbimist käisid Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja oma masinaga M-Spordi hooldusalas ning mõlemal korral tehti auto tagumises osas suuremaid ümberkorraldusi. „Esialgu ei töötanud amortisaatorid nii nagu peaks, polnud seda tunnetust, mis vaja," selgitas Järveoja. „Probleem oli kurvides auto külglibisemisega, aga lõpuks saime asja paremaks."

Kiiruste poolest on viimati sõidetud Poola MM-ralli ja Jyväskylä ralli sarnased, kuid auto seadistus on hoopis erinev. „Auto tasakaal ja vedrustus on teistsugused," selgitas Tänak.

M-Spordi meeskonna pealiku Malcolm Wilsoni sõnul on Soome rallil ootused kõrged. „Rallile eelnenud testisõitudel oli auto väga hea ja sõitjas ise heas vormis," märkis ta. „Usun, et ralli tuleb väga tiheda konkurentsiga ning vaevalt siin mõni sõitja kohe eest ära pääseb."

Soome MM-ralli algab täna õhtul.