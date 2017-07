DELFI JYVÄSKYLÄS | Ott Tänak: ralli on veel pikk, üritame mõned kohad tagasi võita

Soome MM-rallil neljandal katsel palju aega kaotanud Ott Tänaku ülejäänud ralli eesmärk on kinni püüda Hyundai piloodid Dani Sordo ja Thierry Neuville, kes on vastavalt 48,8 sekundi ja 1.06,2 kaugusel.

4. katse alguses juhtunud intsidenti kirjeldas Tänak Eesti ajakirjanikele nii: "Sõitsime esimese kurvi kergelt laiaks ja arvatavasti midagi huvitavat peitus seal."

Küsimusele, kas tal ei tulnud pähe rehv kohapeal ära vahetada, et saaks ülejäänud katse täiskiirusel sõita, vastas Tänak: "Vahetades ei oleks midagi juhtunud. Tundus, et on midagi palju tõsisemat kui ainult rehv. Olin isegi üllatunud, et saime auto nii korda teha, et [viiendal katsel] uuesti sõitma saime. Vahetasime rehvi ja timmisime geomeetriat."

Kuivõrd mõjutas see väljasõit katsete teistkordset läbimist? "Ei tahaks uskuda, et väga palju mõjutas. Piduriketas oli puruks ja klots kõver, aga muidu oli täitsa sõidetav, ei olnud hullu midagi."

Päeva teist poolt võib kostitada vihmasadu. "Eks näis, kui palju seda tuleb ja kas ta ka katsete ajal tuleb," ei hakanud Eesti rallimees liialt spekuleerima. "Tuleb oodata infot."

11. kohta hoidva Tänaku ülejäänud ralli eesmärk on nüüd Hyundai piloodid kinni püüda. "Eks näis, ralli on veel pikk ees. Vaatame, mis võimalik on. Sordo on kindlasti hetkel võetav. Üritame vaikselt lähemale saada ja mõned kohad tagasi võita," ütles ta.

Ralli jätkub 8. kiiruskatsega kell 15.