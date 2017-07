DELFI JYVÄSKYLÄS | Odav Poola röövis Soomelt eestlastest rallipubliku

Markko Märtini rallisõitja karjääri hiilgeaegadel käis Jyväskyläs Soome MM-rallil hinnanguliselt kümme tuhat eestlast. Nüüd on tänu Ott Tänakule eestlaste rallihuvi taas kõrgustes, kuid Soomes enam nii palju Eesti fänne ei kohta.

Põhjust tasub otsida kuu aega varem sõidetavas Poola MM-rallis. Seal oli kohati tunne, et raja ääres on rohkem eestlasi kui teiste rahvuste esindajaid. Ka kiiruskatsete vaatamiskohtade parklates olid Eesti numbrimärkidega masinad domineerivad. Soomes võib Eesti fännide arvu lugeda samuti tuhandetega, kuid üldises pildis ei paisteta nii selgelt silma.

Facebookis levinud üleskutse peale kogunesid eestlased laupäeva hommikul sõidetud Soome ralli ühe legendaarsema Ouninpohja kiiruskatse lõpu lähistel asuvasse vaatamiskohta. Kindlasti polnud seal kohal kõiki rallil olevaid eestlasi, kuid lippude meri sai siiski muljetavaldav. Kui Ott Tänak ja Martin Järveoja oma Fordiga mööda kihutasid, lasid fännid ka oma häälepaelad valla.

„Pole midagi, et Otil esimesel päeval äpardus juhtus. Kiirus on tal endiselt hea ja kuniks ta teel püsib, on vaadata lahe," rääkis koos sõpradega Tänaku ja Järveoja kirjadega fännisärkidesse riietatud keskealine mees. „Päeval ralli, õhtul väike pidu! Meil on oma õlled kaasas, siit ei kannata ju osta."

Tõepoolest, Soomes tuleb poole liitri õlle eest maksta 3.90. Isegi pärast Eestis tehtud räiget hinnatõusu saab kodumaal selle raha eest kolm purki. Läti õllemekade hindadest rääkimata...

Martin Järveoja isa Toomas elab MM-rallidel poja sõitudele kaasa. Kiiruskatsetel liikudes on tal kaasas suur fännilipp. Poola ja Soome rallide vahel on tal selge võrdlus olemas. „Poolas olid zlottides hinnad samad, mis siin eurodes," tõi ta välja peamise põhjuse, miks eestlased on hakanud eelistama Poola rallit Soome omale.

Keda aga huvitab võidusõit, ei tee hindadest välja, vaid hõiskab raja ääres omadele kaasa ja uurib telefonist kiiruskatsete aegu. Ouninpohjas tekitas eestlaste seas elevust Mads Östberg, kes vahepeal kiirukatsel seisis, aega kaotas ning sellega seoses Tänaku seljataha langes. „Käis rajalt väljas? Vahetas tee peal rehvi? Auto paistis olevat ju täiesti korras," arutleti omavahel. Ja leiti, et Tänak tegi reedel õigesti, et ei hakanud kiiruskatsel purunenud rehvi vahetama, vaid sõitis sellega lõpuni. „Vahetades oleks ta rohkem aega kaotanud," kõlas üldine arvamus.