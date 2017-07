DELFI JYVÄSKYLÄS | Malcolm Wilson: Tänakul on vabadus rääkida kõikide tiimidega

M-Spordi rallimeeskonna pealiku Malcolm Wilsoni sõnul on Ott Tänakul vabadus, pidada järgmise hooaja suhtes läbirääkimisi kõikide tiimidega, kuid ta ei varjanud, et soovib hoida eestlast endale.

„Otil on vabadus kõikidega rääkida, kuid oleme temasse aastate jooksul palju investeerinud. Minu plaan näeb ette säilitada tänavused sõitjad," sõnas Wilson M-Spordi meeskonna hooldusalas ajakirjanikele intervjuusid jagades. „Oleme tugevad ning Ott teab, et kuulub meeskonda, kus ta saab võita. Tänavuse hooajaga on ta väga palju õppinud Sebastien Ogier'ilt."

Wilson lisas, et tema jaoks on tähtsaim tiimi kui terviku säilitamine. See puudutab nii sõitjaid, kui ka töötajaid.

Soome MM-ralli eel ilmusid rahvusvahelisse meediasse uudised sellest, et Tänak võib tulevaks hooajaks liikuda Toyota meeskonda. Wilson on omakorda ütelnud, et kavatseb Tänaku eest võidelda.

Soome MM-ralli algab täna õhtul.