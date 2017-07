DELFI JYVÄSKYLÄS | Eesti hokiässa pani imestama WRC-sarja hobisõitja napp kiirus

Eesti parimale hokimehele Robert Roobale toodi WRC-ralli sisuliselt koju kätte.

Rooba mängib igapäevaselt tugevas Soome meistrisarjas Jyväskylä JYP meeskonnas. Veel nädala alguses Tallinnas harjutanud 23-aastane hokimees tuli nädalavahetuseks juba Soome, et vaadata rallit ning alustada esmaspäeval koos klubikaaslastega ühist ettevalmistust uueks hooajaks.

„Meeskonnakaaslased ütlesid, et väljasõit on 7.30. Küsisin, et mis kell kiiruskatse algab? Nemad vastasid, et 11 paiku... Kohalikud kutid, nad on poisikesest peale siin rallidel käinud, panevad mööda metsateid kiiruskatsetele," rääkis Rooba, kes loobus nii varajasest minekust. Koos isa Jüriga tuli ta hoopis eestlaste kogunemiskohta Ouninpohja kiiruskatse lõpu lähistele.

Roobas tekitas kõige suuremaid küsimusi Khalid Al Qassimi WRC-sarjas osalemine. „Tema kiirus on ju teistega võrreldes nii palju väiksem," nentis ta. „Reedel olin kohas, kus mõõdeti auto kurvi sisenemise kiirust. Al Qassimi oli teistest nii palju aeglasem, et publikus tekitas see naerupahavaku."

Ralli melu koges Rooba ka reede õhtul Jyväskyläs õhtustades. „Fordi ja Toyota tiimi särkides mehed olid veel päris hilja väljas ja pidutsesid," märkis ta naerdes.

Kui ralli lõppeb, sukeldub Rooba taas tõsiselt treeningutesse. Klubi tegemistega liitumine tähendab ühtlasi seda, et augusti lõpus Tallinnas toimuval Balti karikal ta Eesti koondise särgis ei osale. „Saan siin läbi hooaja häid mänge, see turniir võiks olla rohkem koduliigas mängivatele meestele," leidis ta.

Kuigi rahvusvaheliselt tuntakse Jyväskylät peamiselt MM-ralli järgi, siis kohalike jaoks on jäähokimeeskond A ja O. „Hokimeeskond on siin ainus, kelle mängijaid hästi teatakse ja alati ära tuntakse. Play-off mängude eel riputasid kõik poed ja baarid oma akendele meie klubi särgid. See oli päris uhke vaatepilt," rääkis Rooba, kelle sõnul on liigamängude ajal tribüünil 3000 - 4000 inimest.