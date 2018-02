DELFI FOTOD ROOTSIST | Ott Tänak: täna on hoopis teine ralli

Rootsi rallil laupäeva lõunapausiks kaheksandat kohta hoidev Ott Tänak on tänast päeva palju rohkem nautinud kui eilset.

"See on juba hoopis teine ralli!" rõõmustas Tänak, kes on täna kaks katset võitnud ja ühel napilt teiseks jäänud. "Stardikoht on parem, oleme üsna keskel - mitte parim, aga ka mitte halvim. Meil on normaalne pidamine. Kordusläbimisel läheb kindlasti raskemaks. Esimeste seas on keeruline olla, aga vähemalt pole me enam teised nagu eile ja loodetavasti nii kohutav pärastlõuna ei tule."

"Tunnen end autos hästi ja naudin. Mida kiirem oled, seda paremini auto töötab," lisas Tänak.

Teemu Suninenist juba möödunud saarlase sihikul on järgmisena tema enda tiimikaaslane Jari-Matti Latvala, kes jääb kaheksa sekundi kaugusele. Liidrist Thierry Neuville'ist on Tänak minuti ja 12,8 sekundiga maas.