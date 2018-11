DELFI AUSTRAALIAS | Taevataat on Ogier'i poolt, ralli toimumispaigas hakkas sadama

Sademeid ennustati, mistap rallipargis visati neljapäeval nalja, et Ogier lööb ilmselt vihmatantsu. Samas pole sadu esialgu tugev ega tee teid libedaks, vaid võtab kõigest tolmu kinni ning Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja kommenteeris, et see sobib neilegi.

Kõige löödum mees on tõenäoliselt kolme punktiga Ogier’le alla jääv Thiery Neuville, kes lootis, et prantslane kaotab reedel teed puhastades aega.



Samas pole täpselt veel teada, millised tingimused valitsevad kiiruskatsetel. Toyota ilmaennustaja Hannes Tõnisson selgitas, et sademed, mida oodati, on lokaalsed ehk piltlikult öeldes Toyota boksis võib tilkuda vihma, ent üle tee Hyundais mitte.

Esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 23.03.