DELFI AUSTRAALIAS | "Saime talle auto küljega pisut pihta..." Tänak ja Järveoja selgitasid loomale otsasõitu

Kaardilugeja Martin Järveoja selgitas, et luges legendi, kui tundis, et Tänak pidurdab. „Vaatasin välja, kolm väikest kitse läksid üle tee, siis tuli suurem järgi. Saime talle auto küljega pisut pihta. Sedavõrd oli hirm, et me ei teadnud, kas auto jäi terveks, aga jäi.”

Varahommikul tuli Tänakul ja Järveojal läbi elada veel üks ärev hetk, kui kinnisest parklast välja sõites keeldus töötamast käigukast. Niisiis pidid mehed auto hooldusalasse lükkama ja lootma, et mehaanikud vea parandaks. Samas oli selge, et probleem peitub kas käigukasti hüdraulikas või käiguvahetuslapatsis. Mõlemad asendati uutega ning auto sai õigeaegselt rallipargist välja sõita.

„Ega ta hea tunne ole, kui pead autot hooldusse lükkama, aga õnneks sai kõik korda,” selgitas Järveoja.

Toyota meeskonna mehaanikute arvates võis probleemide põhjuseks olla veelomp, millest Tänak reede pärastlõunal läbi sõitis ja auto esiosa kaotas.