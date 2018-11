DELFI AUSTRAALIAS | Päevakommentaar: Sõidumees Tänaku kiusamine

Rehvi purunemine, aga õnneks kiiruskatse lõpus, mis tulemust suurt ei mõjutanud.

Tagaratta viltusõitmine vastu aeda ja auto nina kaotamine veelombist läbi kihutades. Invaliidist sõidvahendiga tuli läbida üks pikk (kaotust kõigest 13 sekundit) ja kaks miki-hiire katset, millest ühe Tänak võitis.

Laupäevahommikune käigukastiprobleem, mistap pidid Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja auto kinnisest parklast hooldusalasse lükkama.

Kitsed teel – kolm pääsesid läbi, neljas sai pisut pihta.

Pole tähtis, miks need jamad tekkisid (see on ralli, ikka juhtub), vaid kuidas neist puhtalt välja tuldi. Tänak on sõidumees, kahtluseta.

Paraku meedia – tuleb tuhka pähe raputada, kui võtta seda institutsioonina – Tänakule ei halasta ja tahab järjepidevalt teada, kuidas üks või teine või kolmas juhtum häirib tema heitlust MM-tiitlile. Tänak sai lõpuks pisut pahaseks. No tõesti, küsida, kuidas mõjutab Craig Breeni kukkumine Sebastien Ogier’st tahapoole (hetkeseis andnuks tiitli kindlalt prantslasele), sinu võimalusi. Mida pidanuks Tänak vastama? Et mõjutab positiivselt? Ehk kui sa vastust tead, ära küsi.

Üks rallipäev on veel ees. Lootus pole kadunud enne, kui punktikatse on lõppenud.