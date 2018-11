DELFI AUSTRAALIAS | Ott Tänak: uskumine ei aita midagi, tuleb täiega panna

Jaan Martinson Coffs Harbour RUS

Ott Tänak on ajakirjanike piiramisrõngas ka hooaja viimasel etapil Austraalias. MM-tiitel on tema jaoks endiselt võimalik. Foto: PAU BARRENA, AFP/Scanpix

Sel nädalal selgub autoralli maailmameister, kui kavas on hooaja viimane etapp. Austraalia ralli eel on tiitlilootus säilinud ka Ott Tänakul, kuid maailmameistriks tõusmiseks on lisaks enda heale sõidule vaja ka Sebastien Ogier' ja Thierry Neuville'i ebaõnnestumist.