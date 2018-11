DELFI AUSTRAALIAS | Järveoja selgitab Austraalia ilmastikku ja rehvitaktikat

„Ralli võitmine on samuti tähtis. Proovime Austraalias võtta maksimumi ja siis vaatame, mida see endaga kaasa toob,” sõnas Järveoja.

Austraalia ralli teevad keeruliseks tingimused – tee on libe siis, kui on kuiv ja siis, kui sajab kõvasti. Ning rehvitaktika peab paigas olema, sest saadaval on vaid neli komplekti keskmise kummiseguga rehve.

„Ilm võib palju otsustada,” arvas Järveoja. „Legendi koostades oli näha, et teel oli palju lahtist kruusa. Aga vihm võib palju muuta, kusjuures kerge sadu tuleks meile kasuks, tõmbab tolmu kinni.”

Ka rehvivalik sõltub palju ilmast. „Kui on korralikult märg, võib ralli kaheksa rehviga läbi sõita, kuivaga on keerulisem. Hakkame reedel otsast puhta ja ringide kaupa vaatame, mis ja kuidas.”