Craig Breen tuleb Rally Estoniale!

Pierre Budar, Citroën Racing meeskonna juht: „Osalemine Shell Helix Rally Estonial on meile täismahus testi eest, seda võimalusega kasutada rohkem erinevaid katseid kui tavalisel testil. Teisest küljest saame nii anda Craig Breenile ja Scott Martinile rohkem kilomeetreid autos. Sõitja ja kaardilugeja seisukohast on samuti hea, et seda tehakse võistlusel, sest nii suudetakse ka omavahelist koostööd kiiretel teedel enne Soome MM-rallit harjutada.“

Mihkel Vaks, Citroëni Baltikumi maaletooja Veho Eesti AS juhatuse liige: „"Citroën on aastaid olnud Rally Estonia autopartner ning meil on erakordselt hea meel, et see strateegiline koostöö on Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team'i Eestisse tuleku näol aidanud sedavõrd heal üritusel saada veelgi paremaks. Kümnete tuhandete Baltikumi rallifännide jaoks kujuneb Shell Helix Rally Estoniast tänavu tõeline pidupäev. Äärmiselt tiheda võistlus- ning testikalendriga Citroëni tehasetiimi osalemine Shell Helix Rally Estonial on aga lisaks märk sellest, et Urmo Aava ja tema meeskonna poolt võetud suund saavutamaks WRC-etapi staatust leiab professionaalses rallimaailmas toetust. Mõistagi on meie privileegiks olla Citroëniga igakülgelt abiks selle julge unistuse täitumisele."

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: „Meil on olnud hea koostöö Citroëni Baltikumi maaletooja Veho Eestiga, kes on aidanud läbi aastate Rally Estoniale tuua tippsõitjaid. See on olnud tugev panus meie rallielu arengusse Eestis ja Baltikumis laiemalt. Autospordil on Citroëni jaoks oluline roll ja usun, et see lisab neile oma klientide silmis atraktiivsust. Läbi Citroëni meeskonna ning Craig Breeni ja Scott Martini tuleku Shell Helix Rally Estoniale saame tuua kodusele rallipublikule maailmaklassi vaatemängu uute WRC autodega koju kätte. Hyundai meeskonna sõitjad Hayden Paddon ja Sebastian Marshall saavad endale tugevad konkurendid. Omalt poolt saame pakkuda mõlemale meeskonnale häid võimalusi testimaks sõitjaid ja autosid enne järgmisi MM-sarja etappe. See, et Citroëni meeskond Rally Estonial juba teist korda stardib, on tunnustus Eesti korraldusmeeskonnale, see on märk, et nad usaldavad meid.“

Shell Helix Rally Estonia korraldusmeeskonna eesmärgiks on valmistada ette kompaktne võistlustrass ja head kiiruskatsed. Selle õnnestumiseks tehakse aktiivset koostööd ralli regionaalsete partneritega. „Teeme aktiivset koostööd Otepää ja Kanepi valdadega, et valmistada ette Ida-Euroopa parimad kruusateed, kus katseid korraldada. Selle tagab pidev töö ja ettevalmistus. Nii saame pakkuda sõitjatele ja meeskondadele atraktiivseid kiiruskatseid, luua traditsioonid ja see kõik on väga oluline saavutamaks meie peaeesmärki, milleks on WRC etapi korraldamine Eestis,“ lisab Urmo Aava.

Shell Helix Rally Estonia rallipassid tulevad müügile nädala pärast Circle K jaamades üle Eesti ning veebipoes www.rallyestonia.ee