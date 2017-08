Citroeni WRC-tiimi boss vihjas, et ka tema tahab Ott Tänakut palgata

Saksamaa MM-ralli ajal on ralliraadios üheks läbivaks teemaks uus hooaeg ning rallimeeste võimalikud uued töökohad. Kui M-Spordi boss Malcolm Wilson avaldas, et ta tahab nii Sebastien Ogier, Ott Tänaku kui ka Elfyn Evansi endale hoida, siis järgmisena sõna saanud Citroeni boss Yves Matton andis mõista, et ta tunneb antud kolmikust kõigi vastu huvi.

Sel hooajal sõidavad Citroeni põhimeeskonnas Kris Meeke, Craig Breen ning Stephane Lefebvre ning viimasel ajal on võimaluse saanud ka Andreas Mikkelsen. Matton kinnitas ralliraadiole, et tulevaks hooajaks on neil leping olemas Breeni ja Lefebvre'iga, kuid turul vaadatakse aktiivselt ringi.

Kõige rohkem on Citroeniga seostatud neljakordset maailmameistrit Ogier'd, kuid nüüd andis Matton mõista, et silma hoitakse peal ka Tänakul.

“Huvitume kõikidest sõitjatest, kes on võitnud sel hooajal mõne etapi ja on aasta lõpus vabaagendid,“ teatas Yves Matton. Teatavasti võidutses Tänak Sardiinia rallil ja käimasoleva hooaja lõppedes saab tema leping M-Spordiga läbi.

Lisaks Tänakule ja Ogier'le on sel hooajal etapivõiduni jõudnud veel Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi ning ka Citroeni ridadesse kuuluv Meeke. Neuville'i kohta on teada, et tal on tulevaks hooajaks leping Hyundaiga olemas ning Latvala ja Lappi on jätkamas Toyotas.

Kui Matton andis mõista, et Ogier ja Tänak on tema radaril, siis lisaks sellele avaldas ta, et tegelikult on etapivõidule väga lähedal olnud ka Evans, kes sai nii Argentinas kui ka Soomes teise koha.